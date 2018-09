Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit noului regulament al Camerei Deputaților, deputații care tulbura anumite ședințe vor fi scoși din sala. Deputatul USR, Dan Barna a declarat ca este absurd și interzice practic dreptul la reprezentare, motiv pentru care Uniunea Salvați Romania il va contesta la Curtea Constituționala.

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat miercuri Curtea Constitutionala asupra legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Aceasta este prima cale de atac a presedintelui…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituționala cu privire la legea pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica. Printre argumente, șeful statului afirma ca noua lege instituie…

- PNL, USR si PMP au anuntat ca au depus joi o sesizarea la Curtea Constitutionala cu privire la modificarile facute la Codul penal, spunand ca au fost atacate peste 30 de articole modificate, scrie News.ro."Sesizarea pe care o adresam Curtii Constitutionale va fi inregistrata astazi (joi –…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse Legii referitoare la Codul de procedura civila. CCR...

- Curtea Constitutionala a respins marti sesizarea de neconstitutionalitate depusa de presedintele Klaus Iohanniscu privire la modificarile aduse legii privind organizarea referendumului. Astfel, judecatorii de la CCR au decis ca modificarile aduse legii sunt constitutionale. b1.ro

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca sunt constitutionale modificarile aduse legii privind organizarea referendumului, dupa ce a respins ca inadmisibila sesizarea presedintelui Klaus Iohannis, au precizat pentru AGERPRES surse din CCR. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana…

- Un protest are loc in aceasta seara in fata Parlamentului, intrarea parc Izvor, in timp ce in Camera Deputatilor se voteaza Codul de Procedura Penala.Modificarile cu dedicatie aduse Codului de procedura penala vor intra luni in dezbaterea Camerei Deputatilor, forul decizional, dupa ce miercuri au fost…