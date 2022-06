Stiri pe aceeasi tema

- Pe 5 iunie 1984, la ora 12:35, la grupul statuar Mihai Viteazul din Sfantu Gheorghe a avut loc o explozie care a ucis un baiat de 12 ani, Vaszi Janoska. Janoska ar fi implinit 50 de ani in luna octombrie a acestui an, iar Primaria Sfantu Gheorghe a ridicat un monument in memoria sa la […] Articolul…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe a fost premiat, pentru al doilea an consecutiv, in cadrul ESO Angels Awards, pentru rapiditatea si eficienta ingrijirii pacientilor cu accidente vasculare cerebrale ischemice, informeaza conducerea institutiei. Potrivit sursei…

- In perioada 22-27 mai 2022, atat la nivel național cat si local, se deruleaza „Saptamana prevenirii criminalitatii”, eveniment in cadrul caruia sunt intensificate activitațile informativ-preventive, in special in spațiul public, in vederea diseminarii mesajelor de interes catre un numar cat mai mare…

- Actorul de comedie Puiu Calinescu (Alexandru Calinescu) s-a nascut la 21 iunie 1920 in Bucuresti, in cartierul Grivita, conform www.imdb.com. A fost fiul actorului Jean Tomescu, potrivit site-ului www.teatrultanase.ro. Succesul sau s-a datorat in special grimaselor din scenete, dar si talentului de…

- Centrul de Cultura Arcus (Casa Bastion, str. Oltului nr. 6) și Institutul Liszt Sf. Gheorghe va invita marți, 10 mai 2022, ora 19.00, la un concert extraordinar susținut de Kronstadt Quartet – Adrian F. Pipaș – vioara I, Elod Gabor – viola, Zsofia Bartha – violoncel – și invitați: Cristina Ordean…

- Teatrul pentru Copii și Tineret Gong din Sibiu aduce pe scena Zilelor Sfantu Gheorghe una dintre cele mai cunoscute povești din intreaga lume: „Micul Prinț” de Antoine de Saint-Exupery, in regia lui Bobi Pricop. De data aceasta, calatoria micului prinț devine o adevarata experiența senzoriala, cu personaje…

- Comentatorul sportiv Cristian George Topescu s-a nascut la 26 martie 1937, in Bucuresti. Baiatul ofiterului de cavalerie Felix Topescu, membru al echipei hipice a Romaniei, participanta la Olimpiada din Berlin din anul 1936, Cristian Topescu i-a calcat acestuia pe urme, absolvind Scoala de Graniceri…

- „Muzeul ororilor comunismului”, pentru care autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au obtinut finantare prin PNRR, va fi amenajat in magazia de tutun a fostei Fabrici de tigarete din municipiu si se va intinde pe o suprafata de circa 3000 de metri patrati. Autoritatile locale au anuntat joi, in cadrul…