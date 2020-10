Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a anuntat joi, ca Grupul parlamentar USR a sesizat separat de PNL Curtea Constitutionala pentru invalidarea numirilor facute marti de Parlament la Consiliul Legislativ si a explicat ca relatia dintre cele doua partide este "din pacate o relatie de campanie…

- PNL ataca la CCR numirea lui Iordache la conducerea Consiliului Legislativ Florin Iordache. Foto: Arhiva. PNL va ataca la Curtea Constitutionala numirea social-democratului Florin Iordache, fost ministru al justitiei, la conducerea Consiliului Legislativ. Liderul deputatilor liberali, Florin…

- Liderul deputatilor PNL Florin Roman a anuntat ca grupurile parlamentare ale partidului vor ataca la Curtea Constitutionala numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Si liderul USR Dan Barna a facut un anunt similar si a precizat ca votul in plenul reunit al…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, anunta ca grupurile parlamentare ale USR vor sesiza Curtea Constitutionala pentru invalidarea numirilor facute marti de Parlament la Consiliul Legislativ, intrucat candidatii nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege. "Legea 73/1993,…

- USR va sesiza Curtea Constituționala pentru invalidarea numirilor facute marți de Parlament, inclusiv numirea propriului senator, George Dirca, intrucat candidații nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege, arata un mesaj publicat pe Facebook de liderul partidului, Dan Barna.

- Guvernul Orban a atacat la Curtea Constituționala a Romaniei legea promovata de presedintele PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, prin care actiunile detinute de Ministerul Tranporturilor la Aeroportul International Timisoara sunt transferate la autoritatile locale. Simonis se intreaba ce manevre se…

- Ludovic Orban ia in calcul atacarea la Curtea Constituționala a legii adoptate, ieri, de Camera Deputaților, prin care Parlamentul, și nu Guvernul, este cel care urmeaza sa decida data alegerilor generale. Premie...

- Ambasadorul UE in R. Moldova, Peter Michalko, sustine ca cetatenii au motive sa fie dezamagiti, dupa ultimele numiri in functii importante facute de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). In acest sens, diplomatul european a afirmat ca este nevoie de „o adevarata reforma a justitiei.”