- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri pentru Mediafax, ca au fost sranse cele 500.000 de semnaturi, din 21 de județe, pentru petiția „fara penali in funcții publice”, dar nu va fi inca depusa in Parlament pentru ca partidul vrea sa ajunga la 1.000.000 de semnaturi.

- Campania "Fara Penali in functii publice" a strans pana in prezent 450.000 de semnaturi si va continua in urmatoarele doua saptamani cu o caravana care va parcurge 12 judete pentru atingerea tintei de 500.000 de semnaturi, a declarat presedintele USR, deputatul Dan Barna. "In momentul…

- Semnaturile pt. "Fara penali in functii publice" au fost depuse la Brasov Presedintele USR, Dan Barna. Foto: Arhiva. Brasov este primul judet care a depus vineri, 20 iulie, la primarie listele cu cele peste 20 de mii de semnaturi pentru initiativa civica "Fara…