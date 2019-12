USR: 60 de amendamente la proiectul bugetului de stat

Stiri pe aceeasi tema

- USR anunta ca a depus 60 de amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2020, cerand inclusiv ”taierea fondurilor pentru academiile de politruci si sinecuristi” si propune suplimentarea fondurilor pentru investitii in infrastructura si pentru educatie, conform News.ro.Citește și: Anunț de…

- Executivul se reuneste in sedinta, inainte de angajarea raspunderii pe proiectul bugetului și pe modificarile la OUG 114. In ce condiții poate pica Guvernul Guvernul se reuneste luni in sedinta pentru a analiza amendamentele depuse de parlamentari la proiectele de lege pe care urmeaza asumarea raspunderii…

- Seful fractiunii Partidului Actiune si Solidaritate din Parlament, Igor Grosu, sustine ca PAS nu vede de ce ar vota proiectul bugetului de stat pentru 2020. Deputatul sustine ca proiectul bugetului este irealist intrucat nu va putea acoperi deficitul pe care Guvernul l-a stabilit pentru anul viitor,…

- Guvernul a adoptat, astazi, proiectul bugetului de stat si pe cel al asigurarilor sociale de stat in 2020. Premierul Ludovic Orban a anuntat angajarea raspunderii guvernului in parlament pentru cele doua documente. Bugetul a fost calculat pe baza unui deficit de 3,59% din PIB, cu eliminarea risipei…

- PNL decide luni daca Guvernul iși va asuma raspunderea pe buget sau proiectul va intra in dezbatere parlamentara Biroul Executiv al PNL se reuneste, luni, si ar urma sa decida forma sub care va fi adoptata Legea bugetului de stat pentru 2020, respectiv asumarea raspunderii sau dezbatere parlamentara.…

- Parlamentul italian a adoptat un amendament la proiectul bugetului din 2020 prin care legalizeaza productia si vanzarea de ”canabis light” (0,5% THC), dupa luni de incertitudini ale agricultorilor si comerciantilor acestui produs, relateaza AFP, anunța news.ro.Amendamentul respectiv prevede…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca, in masura in care Guvernul va simti ca exista "un boicot" in Parlament din partea PSD privind dezbaterea pe proiectul bugetului de stat pe anul viitor, are la indemana si angajarea raspunderii, ca o doua optiune. "Vom avea discutii cu toti…

- Fostul ministru al Finantelor Nantalia Gavrilita critica proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020, elaborat de Guvernul condus de Ion Chicu. Intr-o postare pe Facebook, Gavrilita scrie ca a vazut doar cifrele aparute in presa si in baza acestora a facut cateva concluzii.