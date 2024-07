Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean strain ar fi incercat sa incendieze Ambasada Israelului din București. UPDATE 13.10 Autorul atacului de la sediul Ambasadei Israelului este un barbat in varsta de 32 sau 34 de ani, cetațean al Siriei. In fața sediului Ambasadei, barbatul amenințase ca se va autoincendia. El a aruncat sticla…

- O fapta infioratoare a ingrozit o comunitate intreaga. Un barbat și-a rapit fosta iubita și pe copilul lor de doar șase luni, apoi a deschis focul asupra micuțului. Ulterior, agresorul a incercat sa iși puna capat zilelor intr-un mod cumplit.

- Sute de protestatari care se opun extinderii fabricii Tesla din Grunheide, langa Berlin, s-au confruntat vineri cu politia, in timp ce unii dintre ei incercau sa ia cu asalt uzina de productie a vehiculelor electrice, relateaza The Guardian, preluat de digi24.ro .

- Doua BMW-uri parcate neregulamentar, care au blocat alte mașini, impiedicand circulația pe o intreaga banda de pe carosabil, au fost observate de șeful IGP, in timpul unei deplasari de serviciu, la intersecția strazii Vasile Alecsandri cu bd. Ștefan cel Mare și Sfant din capitala. Potrivit oamenilor…

- Un autoturism in care se aflau doi barbați – unul cetațean roman, iar celalalt moldovean – și 9 migranți a fost implicat intr-un incident rutier,... The post VIDEO. Doi barbați, calauzele a 9 migranți, descoperiți ascunși in podul unei case dupa ce au incercat sa fuga de polițiștii de frontiera appeared…

- Au plecat intr-o vacanța, dar s-au trezit in mijlocul furtunii din Dubai. Luis Gabriel și Haziran au postat, in urma cu cateva zile, imagini de acolo cu strazile inundate. Cei doi au incercat sa se intoarca acasa, dar fara succes.