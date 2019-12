Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui schimb de focuri între forțele de securitate mexicane și mai mulți barbati înarmati care erau suspectati ca faceau parte dintr-un cartel de droguri, au informat autoritațile, relateaza Mediafax citând Reuters. Incidentul a avut…

- ■ societatile nemtene cauta 727 de noi salariati ■ circa jumatate din job-urile vacante sint in resedinta de judet si comunele limitrofe ■ Venirea toamnei a adus o reducere a numarului de posturi vacante si daca pe vara au fost perioade si cu cite 1.000 de posturi, acum cei interesati au de ales intre…

- In sedinta din 26 septembrie a Consiliului Judetean Maramures a fost aprobata incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea facilitarii accesului pe piata muncii a tinerilor proveniti din sistemul de protectie a copilului Maramures. Partile implicate sunt Consiliul Judetean Maramures, Directia Generala…

- Adjunctul ministrului saudit al Apararii, prințul Khalid bin Salman, a mulțumit miercuri Statelor Unite pentru implicarea in recenta criza privind atacurile cu drone asupra rafinariilor saudite, potrivit MEDIAFAX.Citește și: S-a aflat! Ce salariu are Mugur Isarescu Acesta a mai adaugat…

- BRUXELLES, 16 sept - Sputnik, Daniela Porovaț. In Turcia s-a realizat livrarea celei de-a doua baterii a sistemului S-400, Ankara anunțand ca sistemul va fi activat in luna aprilie din anul 2020. Prima parte a sistemului a fost livrata in luna iulie a acestui an, iar Turcia nu s-a lasat impresionata…

- Rusia avertizeaza asupra riscului unui razboi nuclear in situatia internationala actuala. "Masurile colegilor occidentali devin din ce in ce mai putin gandite" In situatia internationala actuala exista riscul declansarii unui razboi nuclear, in conditiile in care stabilitatea strategica se…