Metrorex va demara actiunile necesare pentru asigurarea pazei la metrou de catre Jandarmerie, potrivit unei adrese transmisa de companie catre "Unitatea" - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) si publicata luni de organizatia sindicala. "Cu referire la propunerea dumneavoastra ca paza in reteaua de metrou sa fie asigurata de jandarmi (...), in scopul de a materializa propunerea (...), vom demara actiunile necesare pentru asigurarea prezentei jandarmeriei in cadrul retelei de metrou care sa asigure paza bunurilor materiale, ordinea publica, siguranta calatorilor si a lucratorilor de la metrou", se…