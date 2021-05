Stiri pe aceeasi tema

- Taberele de vara din Capitala vor activa cu sejur de zi, ținandu-se cont de evoluția pandemiei COVID-19. Cu un anunț in acest sens a venit edilul de Chișinau, Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook.

- Reprezentanții Horeca solicita scoaterea mai multor restricții in contextul in care situația epidemiologica s-a imbunatațit. O solicitare in acest sens a fost expediata primarului capitalei, Ion Ceban, de catre Asociația MAR, prin care invoca drept motiv de anulare a restricțiilor faptul ca in ultima…

- A fost deschis primul centru de vaccinare impotriva COVID-19 din Chișinau. Centrul are 6 puncte de vaccinare, iar capacitatea zilnica de imunizare este de o mie de persoane. Despre asta a anunțat edilul Capitalei, Ion Ceban, in cadrul ceremoniei de deschidere.

- Astpzi va fi lansata linia verde de asistența COVID-19 in municipiul Chișinau. Potrivit primarului Capitalei, Ion Ceban, cetațenii pot apela 0800-00-80 pentru sporirea comunicarii eficiente in situația de criza pandemica.

- Astazi, in candrul Directia generala asistenta sociala și sanatate va incepe sa funcționeze o linie verde pentru asistența. Anunțul a fost facut de primarul general al capitalei, Ion Ceban. ”Trebuie sa menționez ca am trecut printr-o saptamina neagra, una cu cele mai multe decese din cauza COVID. Intrebari…

- Utilizarea masivă a testelor rapide pentru depistarea bolnavilor cu COVID-19, eficientizarea accesului pacienţilor la Registrul COVID-19 Chişinău (Platforma JIRA) - acestea, dar şi alte subiecte importante au fost discutate astăzi in format online cu directorii și vicedirectorii Asociaţiilor…

- Primarul general, Ion Ceban, a convocat pentru astazi, 22 martie, ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi figureaza șapte subiecte, printre care și raportul cu privire la serviciul de evacuare a deșeurilor menajere din capitala, dar și evoluția pandemiei de Covid-19.

- Primarul general Ion Ceban a venit cu mulțumiri poporului roman pentru dozele de vaccin oferite. Declarațiile au fost facute in cadrul unui interviu pentru PS News din Romania. Edilul a punctat ca acestea sint forte importante pentru toți medicii din țara. „Nu putem sa spunem ca situația de la Chișinau…