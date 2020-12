Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Neurochirurgie ”Prof.dr.N.Oblu” din Iași a inregistrat la Sectia ATI – șapte cazuri de infectari cu COVID-19 din care doi pacienti si cinci cadre medicale. Salariatii pozitivi au fost izolati la domiciliu sub monitorizarea medicilor de familie. S-a efectuat dezinfectia etapizata a tuturor…

- Nicolae Botgros a fost internat de urgenta la Institutul de Medicina Urgenta din Capitala. Asta dupa ce maestrul a fost diagnosticat cu COVID-19, iar din cauza complicatiilor a ajuns la spital in stare grava. Informatia a fost confirmata pentru Publika de catre fiul dirijorului Corneliu Botgros. Tot…

- Medicii de familie vor monitoriza si trata pacienții asimptomatici sau cu forme ușoare de Covid-19. Medicul Virgil Musta, seful Clinicii de Infectioase de la Spitalul „Victor Babes“ din Timișoara, a explicat ce inseamna simptome ușoare și care este momentul in care pacienții trebuie sa mearga la spital,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a ajuns astazi la Timisoara si a facut prima oprire la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, spital aflat in prima linie inca de la inceputul pandemiei de coronavirus. Aici sunt internați 133 de pacienți și se incearca marirea capacitații. Nelu Tataru a declarat…

- Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase la Spitalul ”Matei Balș”, a vorbit despre situația din Romania, dupa ce miercuri s-au raportat un numar record de 4.016 cazuri noi de COVID-19, precizand ca era de așteptat sa se ajunga aici, noteaza B1 TV.Medicul infecționist spune ca, in ciuda creșterii…

- Numarul persoanelor infectate cu Covid-19 in capitala este in continua creștere. In acest sens, numarul de paturi din cadrul instituțiilor medicale din mun. Chișinau va fi suplimentat prin optimizari pe interior. Este vorba despre Spitalul Clinic Sf. Arhanghel Mihail, Institutul de Ftiziopneumologie…

- Spitalul Clinic Municipal „Sfintul Arhanghel Mihail”, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” și Spitalul Clinic al Ministerului Sanatații vor putea interna suplimentar aproximativ 70 de pacienți. Despre asta anunța ministra sanatații, Viorica Dumbraveanu, transmite sanatateinfo.md. Decizia…

- La doar cincisprezece zile de la inceputul anului scolar, 81 de scoli au fost inchise in Franta, in timp ce in circa zece universitati, inclusiv facultati de medicina, au aparut cazuri de COVID-19, au declarat oficiali, relateaza AFP.