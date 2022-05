Ușile de intrare din aluminiu – modul perfect de a-ti prezenta intrarea în locuință Sistemul de profile din aluminiu extrem de durabil, eficienta energetica, construcția robusta dar remarcabil de stilata și o gama larga de culori – toate aceste atuuri fac ca ușile din aluminiu de la HELIOS sa raspunda nevoilor celor mai pretențioși clienți din Romania și din strainatate. Datorita unei game consistente de culori a tuturor ușilor de exterior din aluminiu, va puteți potrivi perfect ușa casei cu ușa garajului, cu ferestrele și chiar si cu jaluzelele exterioare. Ușile de intrare – caracteristici pe care trebuie sa le știi Ușile exterioare au o semnificație simbolica pentru orice… Citeste articolul mai departe pe cjnews.ro…

Sursa articol si foto: cjnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de locomotive din gara Mocaniței din Vișeu de Sus tocmai ce s-a imbogațit cu o locomotiva Chrazanow cu ecartament 760 mm. Turiștii sunt așteptați sa o viziteze și sa se bucure de plimbarea cu Mocanița pe Valea Vaserului, acesta fiind probabil cel mai cunoscut obiectiv turistic al orașului Vișeu…

- Peste 70% dintre angajatorii din regiunea EMEA se indreapta catre sistemul de lucru hibrid, potrivit studiului Office Occupier Survey realizat anual de CBRE. Datele arata tendința de reintoarcere la birouri a angajaților. Și in Romania, angajații par dornici sa se intoarca in sediile companiilor. Aproximativ…

- Vladimir Putin e lucid și perfect conștient de dezastrul pe care il provoaca Ucrainei, dar el nu este un mare maestru de șah geopolitic, care controleaza lumea. Incapabil sa ințeleaga secolul in care traiește, el este influențat de propriile prejudecați și iși distruge propriul sistem, spune, intr-un…

- Nu va mai fi nevoie sa pierdem timp incercand sa descifram scrisul mic de pe lista cu ingredientele produselor alimentare. Etichetele vor arata, de la distanța, cat de sanatoase sunt produsele. Culoarea va fi cea care va transmite mesajul. Parlamentarii discuta despre cum se va aplica in Romania sistemul…

- Nu va mai fi nevoie sa pierdem timp incercand sa descifram scrisul mic de pe lista cu ingrediente ale produselor alimentare. Etichetele vor arata, de la distanța, cat de sanatoase sunt produsele. Culoarea va fi cea care va transmite mesajul. Parlamentarii discuta despre cum se va aplica in Romania sistemul…

- Modul de concepere a sistemelor de gaze in Romania, amplasarea surselor la distante mari de centrele de consum, depletarea zacamintelor de gaze in ultimii 25 de ani, comportamente si mentalitati in neconcordanta cu elementele de piata concurentiala, lipsa aplicarii legislatiei etc., determina nesatisfacerea…

- Liviu Varciu, indragita vedeta de show-uri TV, este renumit pentru efervescența de care da dovada, atat in viața profesionala, cat și pe plan personal. Așa ca, nu e de mirare de ce optimismul incurabil cu care abordeaza viața, stoicismul cu care face fața provocarilor de tot felul in emisiunile preferate,…

- Romania a cerut NATO sa-și consolideze prezența militara la granița cu Rusia in contextul operațiunii speciale a Moscovei in Ucraina. Despre acest lucru a declarat ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, relateaza Reuters. "Trebuie sa ne adaptam poziția la realitate, care arata ca trupele rusești…