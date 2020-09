Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorul care, pana cel tarziu in data de 4 septembrie 2020, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu si a solicitat inscrierea in registrul electoral cu adresa de resedinta voteaza numai la sectia de votare unde este arondata strada la care isi are resedinta mentionata in…

- Sambata vor fi fi desemnați, prin tragere la sorți computerizata, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țara și locțiitorii acestora, pentru alegerilor locale din 27 septembrie, anunța AEP, potrivit MEDIAFAX.„Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunoștința…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca, in data de 4 septembrie 2020, a avut loc, la sediul institutiei din strada Eugeniu Carada nr. 1, sedinta publica pentru desemnarea prin tragere la sorti a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si a rezervelor acestora,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca trebuie sa fie facuta "o dezinfectie profunda" in scolile in care vor fi organizate sectii de votare, pe 27 septembrie. "Sunt perfect de acord ca trebuie sa se gaseasca solutiile cele mai bune pentru a face o dezinfectie profunda…

- Invitat in studioul on.set la emisiunea PRESSALERT LIVE, Horia Bugarin, candidatul USR-PLUS la Primaria Dumbravita a vorbit despre motivele care l-au determinat sa se implice in politica dupa ce s-a remarcat ca un antreprenor de succes. „Am fost implicat foarte mult in lupta asta a societatii civile,…

- Presedintele AEP Constantin-Florin Mituletu Buica a anuntat ca vor fi puse la dispozitie in sectiile de votare pentru cetateni masti si dezinfectant, la alegerile locale din 27 septembrie. El a precizat ca organizarea alegerilor are un cost de aproape un miliard de lei, dublu comparativ cu alti ani,…

- Registrul sectiilor de votare se afla intr un proces de continua actualizare. Autoritatea Electorala Permanenta AEP aduce la cunostinta opiniei publice situatia la zi a delimitarii, numerotarii si stabilirii sediilor sectiilor de votare din tara, organizate cu ocazia scrutinului pentru alegerea autoritatilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la Digi 24, ca data alegerilor locale este stabilita pentru 27 septembrie, iar, daca numarul cazurilor de coronavirus va crește va fi o campanie fara adunari publice, fara mitinguri electorale, ”din casa in casa purtand maști de protecție” sau in online,…