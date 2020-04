Stiri pe aceeasi tema

- Problema mâinilor crapate și uscate este frecvent întâlnita în sezonul rece, atunci când pielea femeilor prezinta o sensibilitate aparte. Astfel ca, anumite zone ale pielii se pot usca sau chiar descuama (coji) din cauza frigului și a dietei cu un conținut sarac în…

- Vin și vești imbucuratoare de la Corbii Mari, localitate in care au fost depistate primele cazuri de infectare cu Covid-19. Post-ul Vești bune de la Corbii Mari. Banica: “Nu avem o raspandire comunitara”. Cele 20 de cazuri sunt transmiteri in familie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Masurile luate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Salaj, la jumatatea lunii martie, in scopul prevenirii și limitarii raspandirii noului coronavirus COVID-19 se prelungesc pe intreaga durata a starii de urgența

- Medicii, asistentii medicali si alte categorii de personal din spitale trebuie sa primeasca sprijin sub forma de echipamente si servicii care sa ii tina in siguranta, este mesajul senatoarei USR Ramona Dinu.Parlamentarul constantean vorbeste despre faptul ca in aceasta perioada i s au adus la cunostinta…

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a prezentat, miercuri, la rubrica „Smiley News" de la „Neatza cu Razvan și Dani”, un clip in care un barbat arata cum trebuie oamenii sa se spele, de fapt, corect pe maini.

- Nevoia de informații cu privire la pandemia de coronavirus care a dat peste cap intreg mapamondul a condus, in aceasta perioada, la creșterea vertiginoasa a numarului de știri false. Specialiștii subliniaza, mai mult ca oricand, importanța informarii din surse sigure, oficiale, și verificarea știrilor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a explicat miercuri seara, in direct la TVR, ca Bucureștiul nu se inchide, iar o astfel de masura s-ar lua doar in situația in care am avea o raspandire a COVID 19 care nu poate fi controlata.

- Ministerul Sanatații (MS), Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) au publicat o lista cu 10 sfaturi principale care trebuie urmate de cetațenii romani, pentru a se feri de infecția cu noul coronavirus (Covid-19). Departamentul pentru Situații de Urgența…