Uscarea hainelor în casă te poate îmbolnăvi grav Nu uscați rufe in casa, aerisiți bine camerele și folosiți hota de bucatarie! Un nivel necorespunzator de umezeala care da „nastere” mucegaiului transforma casa intr-o rezerva de ciuperci extrem de agresive pentru sanatate. De regula, mucegaiul apare pe pereții interiori si tavan din cauza acumularii de umezeala permanenta pe suprafața lor. „Exista doua situații in care apare condensul. Prima se r Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

