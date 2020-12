Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite in incidentul rutier produs marti dupa-amiaza in oraselul german Trier, anunta autoritatile germane. "Putem confirma: cinci morti, inclusiv un copil. Multe alte persoane sunt in stare grava", a comunicat Politia din Trier, prin…

- Șeful statului Igor Dodon a avut o discuție telefonica cu Dmitrii Kozak, șeful adjuct al Administrației Președinetului Federației Ruse. Pe langa subiectele abordate cu privire la relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Rusia, Dodon anunța ca a convenit sa aiba o vizita de lucru in Rusia, pentru…

- CHIȘINAU, 17 nov - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 1 069 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Asta dupa ce ieri s-au inregistrat 564 cazuri, adica in jumatate. Dintre acestea, 10 cazuri sunt importate din Romania, Ucraina, Germania, Turcia,…

- Rusia respecta alegerea poporului Republicii Moldova si spera ca va stabili o relatie de lucru cu Maia Sandu, candidata care l-a invins pe presedintele in functie Igor Dodon in alegerile desfasurate duminica, a indicat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Reuters.…

- Cetațenii moldoveni care sint stabiliți in Germania vor putea sa iși exercite votul la șase secții de votare. Totodata, Ambasada a publicat o serie de recomandari pentru persoanele care iși doresc sa iși exercite dreptul la vot in cadrul turului II al alegerilor prezidențiale ce se vor desfașura duminica,…

- CHIȘINAU, 6 nov – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a actualizat astazi Lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea persoanelor pe teritoriul Republicii Moldova. In lista sunt incluse Romania, Rusia, Italia, Franța, Germania, Israel, fiind vorba…

- ScoalaFDVDR, noul program educational de cursuri online, a incheiat prima etapa de inscrieri pentru cursurile desfasurate in noul an educational. Pentru prima serie de cursuri au avut loc peste 3500 de inscrieri! Copii din intreaga tara si din Republica Moldova, dar si copii romani din tari precum Belgia,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a emis o ordonanta executiva prin care sanctioneaza persoane si entitati implicate in industria de armament din Iran, dar Franta, Marea Britanie si Germania au semnalat ca Washingtonul nu are autoritatea de a reinstitui sanctiuni in mod unilateral.