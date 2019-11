Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" a organizat ieri o ceremonie festiva prin care a deschis oficial editia de anul acesta a Zilelor Universitatii. Rectorul USAMV, prof.dr. Vasile Vintu, a precizat ca Congresul Stiintific International care este practic…

- Profesorul universitar Valeriu V. Cotea, specialist in oenologie si cadru didactic al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad", a fost ales vineri, 27 septembrie, membru corespondent al Academiei Romane, filiala Iasi. Votul a fost secret si dat in cadrul Adunarii…

- Exceptia notabila o face Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad", care a inceput, ca de obicei, in urma cu doua saptamani cursurile, fiind printre primele universitati din tara care deschid anul universitar. Astfel, primele festivitati de luni le va organiza…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi a marcat debutul in noul an academic. Studentii de la aceasta institutie se intorc la cursuri cu doua saptamani mai devreme pentru ca au practica in sezonul agricol de toamna. Rectorul institutiei, profesor Vasile…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi (UAIC) se lupta in instanta cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USMAV) pentru o cantina studenteasca la care mananca, zilnic, in jur de 1.000 de studenti si cadre universitare.

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca scoate la concurs, in sesiunea de toamna, 552 de locuri la nivel licenta, din care 196 la buget, si 245 de locuri la masterat, din care 21 sunt bugetate. Inscrierile au inceput luni si se vor desfasura pana in 20 septembrie.

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj-Napoca anunța decernarea titlului Doctor Honoris Causa Inalt Preasfinției Sale Arhiepiscopul Claudio Maria Celli, intr-o ceremonie care va avea loc in 9 septembrie 2019, incepand cu ora 10.00, in Aula Magna ”Mihai Șerban”. Distincția…

- O aplicatie lansata de Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca permite utilizatorilor vizualizarea in mod interactiv a datelor de distribuție geografica și a riscului reprezentat de capușe