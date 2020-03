Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca gazduiește, in premiera, in 7 și 8 martie 2020, Targul Apicol – un eveniment unicat, care se adreseaza apicultorilor, specialiștilor in domeniu, cercetatorilor, precum și publicului larg. Evenimentul se va derula intre orele 8.00 – 18.00 și este organizat in parteneriat cu compania ”Viitor Sanatos”, cu care se continua astfel colaborarea pentru promovarea calitații și eficienței in apicultura romaneasca. Reuniunea programata pe durata a doua zile in campusul USAMV Cluj-Napoca va include spațiu expozițional, precum…