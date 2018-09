Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer (36 de ani, 2 ATP) s-a retras luni seara din cadrul Rogers Cup, urmatorul turneu de Masters din ATP, care incepe pe 3 august. Elvețianul, finalist anul trecut, a luat decizia de a sari peste turneul din Canada pentru a fi cat mai odihnit pentru US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului,…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, detinatorul trofeului, a fost eliminat miercuri in semifinale la Wimbledon de sud-africanul Kevin Anderson, 2-6, 6-7 (5-7), 7-5, 6-4, 13-11, dupa un meci de 4 ore si 17 minute, informeaza Agerpres. Federer, 36 de ani, numarul 2 mondial, in cursa pentru cucerirea celui…

- Roger Federer (36 de ani, 2 ATP), favorit principal la Wimbledon, s-a calificat in aceasta dupa-amiaza in sferturile turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Elvețianul l-a invins in trei seturi pe francezul Adrian Mannarino (30 de ani, 26 ATP), scor 6-0, 7-5, 6-4, dupa o ora și 47 de minute de joc.…

- Roger Federer, de 8 ori campion la Wimbledon, a facut spectacol in meciul de miercuri cu Lukas Lacko din turul secund de la Wimbledon. Elvețianul s-a impus cu 6-4, 6-4, 6-1, iar in setul secund a reușit o lovitura de geniu. Dupa un schimb lung, nespecific acestei suprafețe, Lacko a ramas complet bulversat…

- Roger Federer, principalul favorit de la Wimbledon, s-a calificat fara emoții in turul trei al turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Elvețianul a fost in mare forma astazi și l-a invins in minimum de seturi pe slovacul Lukas Lacko (73 ATP), scor 6-4, 6-4, 6-1, dupa o ora și 32 de minute de joc. Federer…

- Roger Federer, in varsta de 36 ani, va reveni luni pe prima pozitie a clasamentului ATP, detronandu-l pe spaniolul Rafael Nadal, care a castigat recent, pentru a 11-a oara in cariera, turneul de Mare Slem de la Roland Garros. La turneul pe iarba de la Stuttgart, campionul din Tara Cantoanelor…

- Tenismenul elvetian Roger Federer va reveni pe primul loc ATP, dupa ce l-a invins pe australianul Nick Kyrgios, scor 6-7 (2), 6-2, 7-6 (5), si s-a calificat in finala turneului de la Stuttgart.Federer, 36 de ani, ii ia locul lui Rafael Nadal in topul ATP, pozitie pe care a mai ocupat-o timp…