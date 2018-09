Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, cap de serie numarul sase, a castigat turneul US Open, ultimul de Mare Slem al anului, duminica, dupa ce l-a invins pe argentinianul Juan Martin Del Potro, al treilea favorit, cu 6-3, 7-6 (7/4), 6-3, in finala desfasurata la arenele Flushing Meadows din New York. agerpres.ro

- Novak Djokovic (31 de ani, 6 ATP) și Juan Martin Del Potro (29 de ani, 3 ATP) iși disputa azi, de la ora 23:00, in direct la Eurosport, ultimul act de la New York, dupa ce au trecut in semifinale de Kei Nishikori (28 de ani, 19 ATP), respectiv Rafael Nadal (32 de ani, 1 ATP). ...

- Djokovic – Del Potro, finala de la US Open. Argentinianul a profitat de abandonul lui Nadal. Aflat intr-o mare revenire de forma, Novak Djokovic are ocazia sa lege titlul de la Wimbledon de cel de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Sarbul, cu 13 titluri de Mare Șlem in palmares, s-a…

- Juan Martin Del Potro este primul jucator calificat in finala de simplu masculin la US Open 2018, argentinianul beneficiind de abandonul liderului ATP Rafael Nadal, care a acuzat dureri la genunchiul drept, scrie Mediafax. Argentinianul revine, pentru prima data dupa parcursul de exceptie…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic a castigat duminica finala masculina a Turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce l-a invins, in trei seturi, 6-2, 6-2, 7-6 (7/3), pe sud-africanul Kevin Anderson.

- Marin Cilic a caștigat turneul Queen's Club desfașurat la Londra. Tenismenul croat, locul 6 ATP l-a invins in trei seturi pe sarbul Novak Djokovic, scor 5-7, 7-6, 6-3. Finala dintre cei doi a fost una echilibrata și a durat aproape trei ore.