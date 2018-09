Stiri pe aceeasi tema

- Infrangerea suferita de Angelique Kerber, 6-3, 3-6, 3-6 cu Dominika Cibulkova o scapa de emotii pe Simona Halep. Romanca (26 de ani, 1 WTA) este sigura ca va avea un avantaj urias in fruntea ierarhiei WTA dupa terminarea competitiei de la Flushing Meadows, dar si in clasamentul pentru Turneul Campioanelor.

- Simona Halep are 7.571 de puncte, in timp ce ocupanta locului doi, Caroline Wozniacki, a strans 6.660 de puncte. Ultima pozitie a podiumului e ocupata de finalista de la Roland Garros, Sloane Stephens, cu 5.463 de puncte. Simona Halep are o SUPERSTITIE INEDITA. Ce nu va face niciodata cat…

- Dupa ce a caștigat titlul la Roland Garros, SImona Halep a fost eliminata in turul III la Wimbledon. Roland Garros și Wimbledon sunt turneele de Mare Șlem cele mai apropiate in calendar, ceea ce face dificila o evoluție stralucitoare la ambele. Pana in urma cu 4 sezoane, le desparțeau doar doua saptamani.…

- Simona Halep, campioana de la Roland Garros, a acumulat 5.285 de puncte, fiind pe primul loc in clasamentul pe anul in curs, care conteaza pentru calificarea la Turneul Campionanelor de la Singapore. Pe locul 2 se afla daneza Caroline Wozniacki, cu 3.370 de puncte. Desi matematic limita de calificare…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, si Angelique Kerber (30 de ani), pozitia a 12-a in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 15:00, in sferturile de finala ale turneului Roland Garros. Meciul este programat pe arena “Suzanne-Lenglen”. Cu un succes obtinut in aceasta confruntare, Super-Simo o va…

- Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, a analizat partida dintre Simona Halep (1 WTA) și Angelique Kerber (12 WTA), din sferturile de finala de la Roland Garros. "The Coach" este de parere ca Simona va incerca sa dicteze ritmul, dar nu trebuie sa stea la lupta cu jucatoarea din Germania.…

- Simona Halep joaca la Roland Garros pentru primul trofeu intr-un turneu de Mare Șlem, dar și pentru a ramane pe primul loc mondial. Daca la inceputul competiției, nu mai puțin de 6 jucatoare o puteau detrona, acum, Halep mai e amenințata doar de doua: Caroline Wozniacki, ieșita din concurs, și Garbine…