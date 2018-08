Stiri pe aceeasi tema

- Patty Schnyder, pe tabloul principal de la US Open, la 39 de ani. Și Tommy Robredo trage speranțe, la 36 de ani. Se poarta ”batraneii” in tenisul mondial. Roger Federer ține steagul sus, la 37 de ani, fiind pe locul doi mondial, dar nici spaniolul Rafael Nadal (32 de ani, 1 ATP) și sarbul Novak Djokovic…

- Romania va avea inca o jucatoare pe tabloul principal al turneului feminin de tenis BRD Bucharest Open 2018, care are loc la Arenele BNR din Capitala, Irina Bara sau Alexandra Cadantu, care vor fi adversare in ultimul tur al calificarilor, conform Agerpres.ro Din cele cinci romance care au ajuns in…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, vineri, ca este un lucru extraordinar si o performanta rara faptul ca Romania are opt jucatoare pe tabloul principal de simplu la Wimbledon, turneu de Grand Slam programat in perioada 2-15 iulie. „Pentru Romania, este extraordinar ca avem opt fete acolo, pe tabloul…

- Romania va avea in premiera opt jucatoare pe un tabloul principal de simplu al unui turneu de Mare Slem, la Wimbledon, dupa ce Alexandra Dulgheru si Elena-Gabriela Ruse au obtinut calificarea joi, prin victoriile obtinute in ultimul tur al fazei preliminare, scrie Digi24.ro.

- Surpriza pentru Simona Halep la Wimbledon: romanca s-a antrenat cu un campion pe iarba londoneza. Darren Cahill i l-a adus pe teren pe australianul Lleyton Hewitt, care a caștigat turneul in 2002 și a fost lider mondial.

- Fosta mare jucatoare braziliana de tenis Maria Bueno, castigatoare a 19 trofee de Grand Slam, dintre care sapte la simplu, a incetat din viata, vineri, la varsta de 78 de ani, relateaza AP.

- Cinci jucatoare din Romania, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Ana Bogdan, au fost acceptate pe tabloul principal al turneului de tenis BRD Bucharest Open, turneul WTA International gazduit, ca in fiecare vara, de Arenele BNR, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.…