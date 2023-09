Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (33 de ani, 30 WTA) a fost eliminata de Karolina Muchova (27 de ani, 10 WTA) in sferturile US Open, scor 0-6, 3-6. Datorita parcursului de la Grand Slam-ul american, cel mai bun din cariera la New York, Sorana Cirstea va incasa un cec in valoare de 455.000 de dolari. Cu premiul de [...]…

- Novak Djokovic este campion la US Open, dupa ce a trecut in trei seturi, scor 6-3, 7-6, 6-3 de Daniil Medvedev. Djokovic a caștigat trei turnee de Grand Slam in 2023 și ajunge astfel la 24 in cariera, egaland recordul all-time al legendarei Margaret Court.

- Novak Djokovic a devenit campion la US Open pentru a 4-a oara in cariera, dupa o finala fabuloasa cu Daniil Medvedev. Novak Djokovic a egalat și recordul istoric din tenis deținut de Margaret Court: 24 de turnee de Grand Slam caștigate. Novak Djokovic l-a invins in 3 seturi de rusul Daniil Medvedev,…

- Daniil Medvedev - Novak Djokovic, meci contand pentru finala turneului masculin de Grand Slam de la New York, este programat, duminica, 10 septembrie, de la ora 23:00, pe Arthur Ashe Stadium, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- In perioada 28 august-10 septembrie 2023, se desfașoara la New York ediția cu numarul 143 a unui turneu de Grand Slam deosebit de iubit de catre fanii tenisului. US Open 2023 este turneul care poate sa aduca cu sine o revenire in forma maxima a celebrului Novak Djokovic, sarbul care deja a intrat definitiv…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul la Wimbledon, duminica seara, dupa ce l-a invins in finala turneului de Grand Slam pe sarbul Novak Djokovic, cu 1-6, 7-6(8-6), 6-1, 3-6, 6-4.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 2 ATP, a castigat singurul sau meci disputat pe iarba inainte de Wimbledon, joi, 6-3, 3-6, 10-7 cu americanul Frances Tiafoe, in cadrul turneului demonstrativ de la Hurlingham, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Djokovic, 36 ani, campionul en titre de la…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a revenit pe prima pozitie a clasamentului mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), publicat luni, dupa ce a castigat primul sau titlu pe iarba din cariera, la Queen's, potyrivit Agerpres.Alcaraz are doar 80 de puncte avans fata de sarbul Novak Djokovic, al treilea…