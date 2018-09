Stiri pe aceeasi tema

- Djokovic – Del Potro, finala de la US Open. Argentinianul a profitat de abandonul lui Nadal. Aflat intr-o mare revenire de forma, Novak Djokovic are ocazia sa lege titlul de la Wimbledon de cel de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Sarbul, cu 13 titluri de Mare Șlem in palmares, s-a…

- Juan Martin del Potro, locul 3 ATP, il va intalni pe Novak Djokovic, locul 6 ATP, in finala de simplu masculin la US Open 2018. Daca sarbul va castiga in ultimul act la openul american, isi va insusi cel de-al 14-lea titlu de Grand Slam din cariera si il va egala astfel pe Pete Sampras.

- Juan Martin Del Potro este primul jucator calificat in finala de simplu masculin la US Open 2018, argentinianul beneficiind de abandonul liderului ATP Rafael Nadal, care a acuzat dureri la genunchiul drept, anunța Mediafax. Juan Martin Del Potro, locul 3 ATP, ajunge, astfel, in finala, cu un singur…

- Tenismanul american John Isner, detinatorul titlului, a castigat pentru a cincea oara in cariera sa turneul ATP de la Atlanta (Statele Unite), in finala caruia l-a invins duminica in trei seturi, 5-7, 6-3, 6-4, pe compatriotul sau Ryan Harrison. In varsta de 33 ani, John Isner si-a trecut in palmares…

- Jucatoarea letona Anastasija Sevastova, favorita numarul 1 a turneului BRD Bucharest Open, s-a calificat in finala dupa ce Polona Hercog (Slovenia) a abandonat in semifinale din cauza unei accidentari. Dupa ce a pierdut primul set cu scorul de 6-1, Hercog a decis sa se retraga ca urmare a unei probleme…

- Tenismanul argentinian Juan Martin Del Potro, favoritul numarul 5, s-a calificat in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingandu-l in trei seturi, 6-4, 6-1, 6-2, pe spaniolul Feliciano Lopez, intr-o partida disputata joi. Del Potro, vicecampion olimpic la Rio,…

- Gabriela Ruse, considerata de mulți specialiști drept urmașa Simonei Halep in tenisul feminin romanesc, a reușit astazi, la Londra, o performanța de excepție. Jucatoarea de 20 de ani s-a calificat pe tabloul principal de la Wimbledon, dupa ce a reușit o campanie preliminara superba.

- Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat primul trofeu de Grand Slam din cariera, impunandu-se in finala de la Roland Garros, scor 3-6, 6-4, 6-1 cu Sloane Stephens. Dupa meci, jucatoarea noastra a dezvaluit care a fost cheia victoriei extraordinare și cum a dominat-o autoritar pe Stephens in final, revenind…