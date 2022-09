Stiri pe aceeasi tema

- Poloneza Iga Swiatek si belarusa Arina Sabalenka s-au calificat, miercuri, in semifinalele turneului de tenis US Open si au completat astfel careul de asi al ultimului Grand Slam al anului, alaturi de Caroline Garcia si Ons Jabeur.

- Jucatoarea din Belarus Arina Sabalenka, locul 6 WTA si favorita 6, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de grand slam US Open. Sabalenka a invins-o in sferturile de finala pe Karolina Pliskova (Cehia, 22 WTA), scor 6-1, 7-6 (4), intr-o ora si 22 de minute. In penultimul act, Arina Sabalenka…

- Nick Kyrgios a ajuns in prima finala de Grand Slam a carierei, iar dupa abandonul lui Rafael Nadal a spus ca nu prea a putut sa doarma din cauza emoțiilor. De cealalta parte a fileului se va afla duminica „robotul” Novak Djokovic, campionul ultimelor trei ediții de la Wimbledon. Marea finala de la All…

- Wimbledon 2022 iși va stabili astazi marea campioana de pe tabloul feminin de simplu. Pentru trofeul de la All England Club se vor lupta Elena Rybakina (cea care e eliminat-o pe Simona Halep in semifinale) și Ons Jabeur (2 WTA). Meciul va incepe la ora 16:00 și va fi LiveBlog pe HotNews.ro și in direct…

- Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA) și Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) se infrunta astazi, de la ora 16:00, live pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport, pentru trofeul de la Wimbledon. Cine-l va caștiga va pune in vitrina cea dintai cupa de Mare Șlem a carierei. Turneul feminin iși va gasi azi…

- Novak Djokovic, locul 3 mondial si principal favorit, s-a calificat vineri in finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Tenismanul sarb a trecut in patru seturi de britanicul Cameron Norrie, locul 12 mondial si cap de serie numarul 12, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Meciul a durat doua ore si 37 de minute.…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie numarul 16) va evolua astazi in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, cu iberica Paula Badosa (locul 4 WTA si favorita 4). Meciul dintre Halep si Badosa va fi al doilea pe terenul central, dupa partida de simplu masculin dintre Brandon Nakashima…

- Inotatorul Robert Glinta (25 de ani) va concura, sambata seara, intr-o noua finala la Campionatul Mondial de inot pentru seniori in bazin de 50 m, editia Budapesta 2022. Finala probei de 50 de metri spate este programata la ora 19:02 și va fi transmisa in direct pe TVR. Glința va concura in finala de…