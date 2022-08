Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, locul 7 WTA) a fost invinsa cu scorul de 2-6, 6-0, 4-6 de Daria Snigur (20 de ani, 124 WTA, Ucraina), pe arena „Louis Armstrong”, in primul tur la US Open, scrie Digi24.ro .

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 7 WTA) a fost invinsa surprinzator de ucraineanca Daria Snigur, scor 2-6, 6-0, 4-6, in prima runda a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului. Romanca, a saptea favorita a turneului, s-a inclinat dupa o ora si 40 de minute in fata unei…

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse s-a calificat, luni, in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, in timp ce Jaqueline Cristian a pierdut la New York, la revenirea sa in circuitul profesionist dupa o pauza de sase luni.

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va avea drept adversara pe chinezoaica Shuai Zhang (33 ani, 45 WTA) in turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de dolari. In runda inaugurala,…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) s-a calificat fara probleme in turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de dolari. Cap de serie nr. 15, romanca a invins-o, in runda inaugurala,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, 31 ani, 43 WTA,a fost invinsa, vineri, 1 iulie, de letona Jelena Ostapenko, 3-6, 6-1, 6-1in runda a treia a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, informeaza Agerpres . Begu, care si-a egalat cel mai bun rezultat al sau la Wimbledon, realizat in 2015 si 2021,…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 111 WTA) a ratat calificarea in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, pe iarba de la All England Club. In turul al doilea, romanca a fost invinsa, joi, 30 iunie, in doua seturi,…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in doua seturi, scor 6-3, 6-2, pe Karolina Muchova (Cehia; 25 ani, 81 WTA), dupa o partida care a durat o ora si cinci minute. Gratie accesului…