- ​Alexandra Cadanțu-Ignatik s-a calificat marți in turul doi al calificarilor de la US Open 2022, ultimul turneu de Grand Slam al anului, dupa ce s-a impus in trei seturi in fața americancei Alycia Parks (150 WTA).

- Ana Bogdan, victorie la US Open 2022. Romanii urmaresc cu sufletul la gura ultimul Grand Slam al anului. Pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, jucatorii romani se vor intrece cu nume importante din tenis. Confruntarile vor avea loc pe terenurile dure ale USTA Billie Jean King National Tennis Center.…

- Jucatoarele romane de tenis Ana Bogdan, Irina Bara, Alexandra Cadantu-Ignatik si Gabriela Talaba-Lee vor evolua in calificarile pentru tabloul principal de simplu la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care va debuta, luni, 29 august, la New York. Ana Bogdan (29 ani, 65 WTA) este principala…

- Jucatoarele de tenis din Romania si-au aflat adversarele din primul tur al calificarilor la US Open. Ana Bogdan si Alexandra Cadantu-Ignatik isi incep parcursul chiar marti. Ana Bogdan (locul 64 WTA si favorita principal) o va intalni de la ora 18.00 pe nemțoaica Anna-Lena Friedsam (locul 208 WTA),…

- Alexandra Cadanțu-Ignatik ​a ajuns sambata in ultimul tur al calificarilor la turneul WTA 250 de la Hamburg, dupa ce a trecut fara emoții de Ella Seidel (1052 WTA), scor 6-2, 6-1. Aflata pe locul 176 in ierarhia mondiala, Alexandra a invins-o in doua seturi pe sportiva beneficiara a unui wildcard in…

- Simona Halep a invins-o pe cehoaica Karolina Muchova (25 de ani, 81 WTA), scor 6-3, 6-2, in primul tur al turneului de la Wimbledon și astfel a debutat cum nu se putea mai bine pe iarba londoneza. Romanca a revenit pe iarba care ii aducea in 2019 cea mai mare satisfacție din cariera. Adversara nu a…