- Patru jucatoare romane de tenis, Ana Bogdan, Irina Bara, Alexandra Cadantu-Ignatik si Gabriela Lee, vor lua startul in calificarile pentru tabloul principal de simplu al turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la New York. Ana Bogdan (29 ani, 65 WTA) este principala favorita…

- Ana Bogdan a urcat 12 locuri in clasamentul WTA, dupa ce a castigat turneul BCR Iasi Open. Bogdan ocupa locul 63, cu 910 puncte. Simona Halep ramane cel mai bine clasata jucatoare din Romania. Fostul lider WTA este pe locul 15, cu 2415 puncte. Irina-Camelia Begu a urcat un loc, ocupand poziția 33, cu…

- Romania va fi reprezentata saptamana viitoare de Sorana Cirstea și Mihaela Buzarnescu la turneul de la Praga, in timp ce Ana Bogdan și Irina Begu vor evolua la Varșovia (alte doua romance se vor duela pentru un loc pe tabloul principal). Ambele competiții fac parte din categoria „WTA 250”.

- Alexandra Cadanțu-Ignatik a obținut calificarea pe tabloul principal al turneului de categorie „WTA 250” de la Hamburg, dupa ce a invins-o pe Anna-Lena Friedsam (220 WTA), scor 5-7, 7-5, 7-6(6), in ultimul tur al calificarilor. Meciul a durat trei ore și 40 de minute. Prin calificarea pe tabloul principal,…

- Alexandra Cadanțu-Ignatik ​a ajuns sambata in ultimul tur al calificarilor la turneul WTA 250 de la Hamburg, dupa ce a trecut fara emoții de Ella Seidel (1052 WTA), scor 6-2, 6-1. Aflata pe locul 176 in ierarhia mondiala, Alexandra a invins-o in doua seturi pe sportiva beneficiara a unui wildcard in…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep, Irina Bara, Ana Bogdan și Mihaela Buzarnescu s-au calificat in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa victorii obtinute marti in doua seturi. Simona (30 de ani, 18 WTA) a trecut de cehoaica Karolina Muchova (25 de ani, 81 WTA), cu scorul…

- Asociația de Tenis Feminin (WTA) a publicat noul clasament, luni dimineața, dupa incheierea turneelor pe iarba de la Birmingham și Berlin. Simona Halep (30 de ani) și Sorana Cirstea (32 de ani) și-au aflat in mod oficial noile poziții din clasament, dupa ce ambele au pierdut in semifinale la Birmingham. …