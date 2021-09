Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 13 WTA, a invins-o in turul al doilea de la US Open pe slovaca Kristina Kucova, locul 111 in ierarhia tenisului feminin, cu scorul de 6-3, 6-1, potrivit GSP.ro . Romanca in varsta de 29 de ani se va confrunta in turul al treilea cu invingatoarea din partida Elena Rybakina (20 WTA)…

- Simona Halep a avut nevoie de doar 68 de minute pentru a trece de Kristina Kucova. Calificata în turul trei de la US Open, a 12-a favorita a afirmat ca victoriile obținute la Flushing Meadows au ajutat-o sa treaca peste grijile provocate de problemele medicale."Este foarte bine ca…

- Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) a invins-o slovaca Kristina Kucova (31 de ani, 111 WTA), scpr 6-3, 6-1, și s-a calificat in turul 3 de la US Open 2021. Romanca a vorbit despre starea de sanatate și atmosfera speciala creata de spectatorii de la New York. Halep a invins-o in primul tur pe Camila Giorgi,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 39 WTA) s-a calificat in turul secund la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sportiva din Targoviște a invins-o, marti, in runda inaugurala pe rusoaica Veronika Kudermetova (locul 31 WTA si cap de serie numarul 29), cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-0.…

- Simona Halep, locul 13 WTA si cap de serie numarul 12 a invins-o pe Camila Giorgi 6-4, 7-6 (3) și s-a calificat in turul doi de la US Open 2021. Romanca a avut un meci deosebit de dificil inca din primul tur, dar a reușit un meci extraordinar, in ciuda problemelor medicale din ultima perioada. In primul…

- Simona Halep (13 WTA) s-a calificat in turul secund la turneul WTA 1000 de la Cincinnati, dupa ce a invins-o pe poloneza Magda Linette (44 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-1. La finalul confruntarii, Halep a declarat ca a avansat in turul doi al competiției, cu multa dificultate. “A fost un meci dificil, mai…

- Irina Begu (locul 79 WTA) s-a calificat, miercuri, in turul trei al turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Dupa ce a trecut in runda secunda de croata Petra Martic (30 WTA si cap de serie 26). Begu s-a impus cu scorul de 7-5, 6-7 (7), 6-3, in doua ore si 33 de minute. In turul trei, Begu va juca impotriva…

- Patricia Țig (61 WTA) s-a calificat, duminica, în turul doi al turneului WTA 250 de la Bad Homburg, dupa ce învins-o pe Mona Barthel (187 WTA).Patricia a avut nevoie de o ora și 43 de minute pentru a obține victoria în fața jucatoarei din Germania, scor 7-6(4), 6-3.În…