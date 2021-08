Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele Ana Bogdan si Gabriela Ruse au fost eliminate, luni, in primul tur la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Gabriela Ruse, locul 108 mondial, a fost invinsa de sportiva ceha Marketa Vondrousova, locul 38 mondial, scor 7-5, 6-0, dupa o ora si 28 de minute. Ana Bogdan, locul…

- Simona Halep, locul 13 WTA si cap de serie numarul 12 a invins-o pe Camila Giorgi 6-4, 7-6 (3) și s-a calificat in turul doi de la US Open 2021. Romanca a avut un meci deosebit de dificil inca din primul tur, dar a reușit un meci extraordinar, in ciuda problemelor medicale din ultima perioada. In primul…

- ​Organizatorii de la US Open au anunțat programul zilei de luni (n.r. 30 august), una în care va avea loc și partida dintre Simona Halep (13 WTA) și Camila Giorgi (36 WTA).Meciul dintre Halep și Giorgi va fi primul al zilei pe "Grandstand" și va începe de la ora 18:00 (ora…

- Gabriela Ruse, jucatoarea romana de tenis a reușit o premiera. A invins-o pe italianca Federica Di Sarra cu 6-3, 6-0 și a ajuns e tabloul principal de simplu al turneului US Open. Ruse (23 ani, 108 WTA), cap de serie numarul sapte, a invins-o la Flushing Meadows pe Di Sarra (31 ani, 237 WTA), fara drept…

- Jucatoarea romana de teni Sorana Cirstea (locul 45 WTA) s-a calificat in turul trei al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, joi, in turul secund, pe belarusa Victoria Azarenka (14 WTA și favorita 12). Sorana Cirstea s-a impus cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-4, in doua ore si 18…

- Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan (locul 92 WTA) o va intalni pe finalista de la Roland Garros, Anastasia Pavyluchenkova (locul 19 WTA / cap de serie nr. 16), din Rusia, in primul tur de la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Șlem al anului. Sportiva prahoveana a reușit o singura data sa ajunga…

- Alexandra Dulgheru și Gabriela Ruse au parasit turneul de la Wimbledon inca din primul tur al calificarilor, dupa ce au facut doua meciuri extrem de slabe impotriva a doua sportive modeste. Dulgheru (358 WTA) nu a avut prea mari șanse impotriva jucatoarei Danielle Lao (SUA, 238 WTA), sportiva noastra…

- Cehoaica Barbora Krejcikova (locul 33 WTA) și rusoaica Anastasia Pavliucenkova (locul 32 WTA si cap de serie numarul 31) s-au calificat, joi, in finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, in proba de simplu feminin. In semifinalele competiției, Pavliucenkova a trecut de slovena Tamara Zidansek…