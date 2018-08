Stiri pe aceeasi tema

- „Voi incerca sa joc la US Open" a declarat, exclusiv pentru TVR, Mihaela Buzarnescu, ajunsa la New York. Risca prea mult, avertizeaza medicii. Buzarnescu a suferit o entorsa de gradul 3 la Montreal.

- Tenismena Elina Svitolina a acuzat organizarea turneului de la Montreal dupa accidentarea suferita de Mihaela Buzarnescu in turul al doilea al Rogers Cup. Cauza invocata a fost lipsa personalului medical la fiecare teren.

- Jucatoarea romana Mihaela Buzarnescu a abandonat in turul al doilea al turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii in valoare de 2,82 milioane dolari, in timpul meciului cu ucraineanca Elina Svitolina,...

