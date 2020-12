Armata americana a avertizat joi ca navele sale de razboi vor raspunde pe viitor "mai incordat" celor care incalca dreptul international, referindu-se mai ales la Beijing, ale carui revendicari teritoriale in Marea Chinei de Sud sunt contestate de Statele Unite, noteaza AFP.



In noul sau document de strategie navala, care stabileste obiectivele US Navy, Marine Corps (infanteria marina) si ale garzii de coasta pentru anii urmatori, Pentagonul a subliniat ca mai multe tari, in special Rusia si China, "contesta echilibrul puterilor in regiuni-cheie, pentru a slabi ordinea internationala…