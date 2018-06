Stiri pe aceeasi tema

- URUGUAY - PORTUGALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Atat de echilibrat se anunța jocul dintre Uruguay și Portugalia, din optimile de finala de la CM 2018, incat casele de pariuri ofera o cota mai mica de 3.00 pentru varianta remizei. Partida are loc sambata, de la ora 21:00. URUGUAY - PORTUGALIA…

- URUGUAY - PORTUGALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Atat de echilibrat se anunța jocul dintre Uruguay și Portugalia, din optimile de finala de la CM 2018, incat casele de pariuri ofera o cota mai mica de 3.00 pentru varianta remizei. Partida are loc sambata, de la ora 21:00. URUGUAY - PORTUGALIA…

- URUGUAY - PORTUGALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Atat de echilibrat se anunța jocul dintre Uruguay și Portugalia, din optimile de finala de la CM 2018, incat casele de pariuri ofera o cota mai mica de 3.00 pentru varianta remizei. Partida are loc sambata, de la ora 21:00. URUGUAY - PORTUGALIA…

- SENEGAL - COLUMBIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR HD: Senegal și Columbia se intalnesc in finala grupei H. Daca pentru Senegal este convenabila și varianta unui egal, columbienii pot ajunge in optimi doar daca caștiga meciul din aceasta seara. SENEGAL - COLUMBIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR…

- AUSTRALIA - PERU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR:Meciul de marti va fi primul dintre cele doua echipe. Ambele s-au calificat dupa baraje intercontinentale. AUSTRALIA - PERU 0-2! A marcat Guerrero (50). AUSTRALIA - PERU 0-1! A marcat Carrillo (18). AUSTRALIA - PERU LIVE VIDEO…

- AUSTRALIA - PERU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR:Meciul de marti va fi primul dintre cele doua echipe. Ambele s-au calificat dupa baraje intercontinentale. AUSTRALIA - PERU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Echipele de start: Australia: 1. Ryan - 5. Milligan, 16. Behich,…

- FRANTA - PERU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR HD:Franța va juca al doilea meci de la Campionatul Mondial impotriva selecționatei Peru. Naționala "Cocoșului Galic" a caștigat prima partida cu 2-1 in fața Australiei, dupa o evoluție care, insa, nu a convins. FRANTA - PERU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING…

- MAROC - IRAN LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR HD: Iran va fi prezenta la un CM pentru prima oara din 1998 (are patru prezențe in total, 1970, 1986, 1994, 1998). In cele 6 meciuri disputate in grupa C, selecționata Marocului nu a pierdut nici un meci și nici nu a luat un gol, reușind 3 victorii, 3…