Stiri pe aceeasi tema

- Ursul Soni, care traieste in zona Lacului Sfanta Ana, judetul Harghita, si care saptamana trecuta a muscat o turista de picior, pe cand aceasta incerca sa isi faca un selfie cu animalul, va fi adus la Rezervatia de Ursi de la Zarnesti, fiind considerat un animal cu comportament deviant. Potrivit vicepresedintelui…

- Ministerul Mediului a aprobat mutarea ursului Soni, mascota Lacului Sfanta Ana, in rezervatia de la Zarnesti. S-a luat in calcul si impuscarea animalului dupa ce ursul a ranit o turista din Ungaria care a vrut sa isi faca un selfie cu el.

- Autoritatile din Harghita au cerut aprobare pentru recoltarea sau mutarea lui Soni, dupa ce acesta a muscat o turista din Ungaria. Femeia l-a ademenit cu mancare ca sa faca o poza cu el. Este primul incident violent in care a fost implicat Soni.

- Ursul care a ranit saptamana trecuta o turista din Ungaria ar putea fi mutat sau chiar impușcat. Animalul care traiește pe malul lacului Sfanta Ana este obisnuit ca turistii sa-i dea de mancare, spun reprezentantii Rezervatiei Naturale. Ursuletul Soni este mascota lacului Sfanta Ana. Animalul are doi…

- Unii turisti se expun la riscuri de neimaginat pentru ca li se pare amuzant sa hraneasca ursii, altii pentru ca isi doresc o fotografie cu totul si cu totul speciala cu Mos Martin. Un caz de acest gen a avut loc la sfarsitul acestei saptamani, in proximitatea Lacului Sfanta Ana, din judetul Harghita,…

- O turista din Ungaria, aflata in zona Lacului Sfanta Ana, a vrut sa faca selfie cu un urs si a ajuns la spital dupa ce animalul a muscat-o de picior in timp ce incerca sa faca fotografia, relateaza Jandarmeria Romana intr-o postare pe Facebook.

- O turista din Budapesta, Ungaria, a ajuns fost muscata de un urs, in apropierea Lacului Sfanta Ana, din judetul Harghita, in timp ce ar fi incercat sa faca un seflie cu animalul salbatic aflat in cautare de hrana. Ranita la picior, femeia a fost dusa la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.