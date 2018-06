Stiri pe aceeasi tema

- A fost rupere de nori in județul Suceava. In localitațile Solca și Poieni Solca, șoferii au tras pe dreapta pentru ca nu se mai vedea nimic prin parbriz din cauza bucaților mari de gheața. S-a stricat vremea și la munte. Turiștii a caror distracție era in toi au fost goniți de grindina și furtuna…

- Dupa ce a fost mutat din zona Lacului Sfanta Ana in Rezervația de la Zarnești si a stat in carantina, de astazi, ursulețul Șoni este liber. Se poate bucura acum de tot ce ii ofera padurea, la fel ca ceilalti ursi din rezervatie. Si a primit un nou nume: Emil.

- Ursul este obisnuit cu oamenii deoarece a primit de la ei mancare in ultimul an cand a stat la Lacul Sfanta Ana. Nu este obisnuit sa isi caute singur hrana si nu ar avea sanse sa supravietuiasca in salbaticie.

- Ursul Soni, care traieste in zona Lacului Sfanta Ana, judetul Harghita, si care saptamana trecuta a muscat o turista de picior, pe cand aceasta incerca sa isi faca un selfie cu animalul, va fi adus la Rezervatia de Ursi de la Zarnesti, fiind considerat un animal cu comportament deviant. Potrivit vicepresedintelui…

- Ministerul Mediului a aprobat mutarea ursului Soni, mascota Lacului Sfanta Ana, in rezervatia de la Zarnesti. S-a luat in calcul si impuscarea animalului dupa ce ursul a ranit o turista din Ungaria care a vrut sa isi faca un selfie cu el.

- O turista din Ungaria, aflata in zona Lacului Sfanta Ana, a vrut sa faca selfie cu un urs si a ajuns la spital dupa ce animalul a muscat-o de picior in timp ce incerca sa faca fotografia, relateaza Jandarmeria Romana intr-o postare pe Facebook.

- Scaldatul in Lacul Sfanta nu mai este permis din aceasta vara, acest lucru fiind prevazut in Planul de Management al rezervatiei, intrat in vigoare de curand, pentru a proteja calitatea apei. Panourile prin care turistii sunt avertizati ca scaldatul in lac este interzis au fost amplasate in aceste zile,…