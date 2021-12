Stiri pe aceeasi tema

- Noile restricții impuse in mai multe țari din Europa care se confrunta cu o creștere accelerata a cazurilor de COVID au starnit nemulțumire. Zeci de mii de oameni au ieșit pe strazile Vienei sa protesteze, in timp ce in Olanda cateva sute de persoane au ieșit din nou sa manifesteze, dupa ce in ajun…

- Eurodeputatii au propus joi o serie de masuri pentru a contracara amenintarea reprezentata de actiunile strategice impotriva mobilizarii publice (SLAPP) pentru jurnalisti, ONG-uri si societatea civila din Europa. SLAPP sunt actiuni in justitie lipsite de valoare, bazate pe afirmatii exagerate si…

- Un numar de 27 de europarlamentari din toate grupurile politice si reprezentand 15 state member i-au solicitat presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si comisarului pentru locuri de munca si drepturi sociale, Nicolas Schmit, un mecanism specific de ajutor si asistenta dedicat copiiilor…

- Intr-o perioada in care in Romania se vorbește despre eșecul campaniei de vaccinare, acțiune desfașurata in timpul mandatului de premier al lui Florin Cițu, acesta a transmis un mesaj prin intermediul caruia dorește sa lamureasca motivul situației actuale. Vaccinarea, singura arma cu care putem invinge…

- Comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale, Nicolas Schmit, a avertizat cu privire la cresterea saraciei in Europa din cauza preturilor tot mai mari la energie electrica, noteaza Hotnews . Schmit a declarat pentru agentia de presa mentionata ca milioane de oameni din blocul comunitar…

- Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor a anunțat, recent, ca 140.000 de copii din SUA au ramas orfani de mama, tata sau de ambii parinți, decedați din cauza Covid-19, citeaza NBC News. Asta inseamna ca la patru decese provocate de Covid-19, un copil a devenit orfan de mama, tata și/sau bunic…

- Europa a devenit prima regiune din lume care a introdus eticheta pentru aderența pe gheața pentru anvelope. Astfel, noile marcaje, pentru dezvoltarea carora Nokian Tyres pledeaza de mult timp, conțin informații suplimentare privind performanțele anvelopelor in condiții speciale, respectiv un simbol…

- Guvernul ungar a calificat marti ca inacceptabil ceea ce considera a fi un santaj din partea Bruxelles-ului cu privire la validarea planului sau de redresare si se declara gata sa renunte la fondurile europene, cu doua zile inaintea expirarii termenului limita de examinare de catre Comisia Europeana,…