Un producator german de jucarii a prezentat un ursulet de plus creat in semn de apreciere pentru perioada in care Angela Merkel a condus Germania, in contextul in care cancelarul se va retrage la sfarsitul acestui an, dupa 16 ani de mandat in fruntea guvernului. Compania Hermann-Spielwaren, cu sediul in orasul bavarez Coburg, a dezvaluit jucaria inalta de 40 de centimetri care seamana, intr-o oarecare masura, cu cancelarul. Ursuletul de plus are o coafura asemanatoare cu cea a lui Merkel, in timp ce labele pot fi indoite pentru a reproduce obisnuitul gest al mainii cunoscut sub numele de „rombul…