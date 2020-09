Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, in Parlamentul European de la Bruxelles, ca pandemia de coronavirus si incertitudinea pe care aceasta o aduce nu s-au terminat si ca europenii "sufera in continuare" si traiesc "o perioada de anxietate puternica". "Prioritatea…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind starea Uniunii, in Parlamentul European. Somajul din UE ar putea ajunge pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii slab calificati si pe cei cu contracte temporare,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind starea Uniunii, in Parlamentul European. Somajul din UE ar putea ajunge pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii slab calificati si pe cei cu contracte temporare,…

- Comisia Europeana a devansat pe 23 septembrie prezentarea mult asteptatului sau proiect de reformare a politicii UE in domeniul migratiei ca urmare a incendiului din tabara de refugiati Moria din Grecia, conform anuntului facut de presedinta institutiei, Ursula von der Leyen, transmite AFP preluat…

- Comisia Europeana a devansat pe 23 septembrie prezentarea mult asteptatului sau proiect de reformare a politicii UE in domeniul migratiei ca urmare a incendiului din tabara de refugiati Moria din Grecia, conform anuntului facut de presedinta institutiei, Ursula von der Leyen, transmite AFP. Acest nou…

- Cele doua parti se angajeaza sa respecte numele a 100 de indicatii geografice (IG) europene si 100 de echivalente de origine chineza. Astfel, de exemplu, China nu va mai autoriza sa se foloseasca denumirea ”sampanie” decat pentru vinul spumant din regiunea cu acelasi nume. In 2019, China a fost a treia…

- Comisarul european pentru comert, irlandezul Phil Hogan, si-a anuntat miercuri seara demisia, dupa ce a fost acuzat ca a incalcat regulile sanitare anticoronavirus din tara sa natala, participand la un dineu de gala, scrie hotnews . „Mi-am prezentat miercuri seara demisia din functia de comisar european…

- Comisarul european pentru comert, irlandezul Phil Hogan, si-a anuntat miercuri seara demisia dupa ce a fost acuzat ca a incalcat regulile sanitare anti-coronavirus din tara, participand la un dineu de gala, potrivit Agerpres, care citeaza agentiile de presa internationale."I-am prezentat miercuri seara…