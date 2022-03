Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca Rusia nu va mai putea folosi energia pentru a șantaja Europa și ca petrolul și gazele rusești nu vor fi platite in ruble, așa cum a cerut Moscova, relateaza BBC.

- Uniunea Europeana a prezentat marti un nou plan de reducere a dependentei sale de energia rusa, pe fondul invaziei Ucrainei de catre Moscova, al preturilor in crestere vertiginoasa si al unui potential embargou al titeiului rusesc, transmite CNBC. Comisia Europeana, bratul executiv al UE,…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 7 martie, la sediul Partidului Social Democrat, ca Legea offshore este o prioritate și ca pana in vara va fi adoptata in Parlament.„Legea offshore este o prioritate pentru mine și așa am și anunțat in acest inceput de sesiune…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut luni Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei in blocul comunitar, pe baza unei proceduri speciale, dand asigurari ”ca asa este corect”,relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Intr-un mesaj video difuzat chiar inaintea negocierilor ruso-ucrainene…

- Uniunea Europeana a transmis joi dimineața, prin președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șeful diplomației UE, Josep Borrell, un mesaj ferm pentru Vladimir Putin. Oficialii europeni au dat un raspuns dur, comun și unit impotriva agresiunii Rusiei care da dovada ca ”vrea sa intoarca ceasul…

