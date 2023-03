Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va fi primita vinerea viitoare la Casa Alba de presedintele SUA Joe Biden pentru convorbiri privind sprijinul acordat Ucrainei, dar si subiecte mai putin consensuale legate de clima sau China.

- Președintele Joe Biden și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor intalni la Casa Alba pe 10 martie, a transmis președinția SUA , joi, 2 martie. Principalele subiecte de discuție vor fi cooperarea dintre Statele Unite și Uniunea Europeana in sprijinul Ucrainei pentru a-și apara suveranitatea…

- Cei doi urmeaza ”sa analizeze cooperarea puternica intre Statele Unite si Uniunea Europeana in sustinerea Ucrainei” si ”sa-i sanctioneze pe rusi”, anunta Casa Alba. Pe agenda intalnirii se afla, de asemenea, ”coordonarea intre Statele Unite si Uniunea Europeana in vederea combaterii crizei climatice…

- Tentativa Chinei de a juca rolul de mediator pentru pacea in Ucraina ”nu poate fi considerata neutra” In declarații facute in timpul vizitei in capitala Estoniei – vineri, 24 februarie – atat Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au…

- Presedintele american Joe Biden a parasit luni Kievul dupa o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, cu doar cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in aceasta tara, potrivit reporterilor care au calatorit impreuna cu liderul de la Casa Alba, transmite dpa. In timpul vizitei…

- Uniunea Europeana se pregatește pentru vizita lui Volodimir Zelenski la summitul de la Bruxelles din aceasta saptamana, au declarat pentru Financial Times (FT) surse familiare cu planurile președintelui ucrainean, potrivit BBC . Potrivit acestora, calatoria ar putea fi totuși perturbata din cauza ingrijorarilor…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este pe locul sase in topul celor mai de incredere lideri straini pentru ucraineni, cu 50,4-, acestia avand mai multa incredere in sefa statului decat in anul precedent. Cel putin asta arata datele unui sondaj al New Europe Center. Pe locul intai, se pozitioneaza…

- La Washington, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut provizii de imagini pentru cartile de istorie, precum si de promisiuni. Dar numai pe campul de lupta Ucraina va putea cu adevarat convinge Statele Unite si Occidentul sa o sustina in continuare, potrivit analistilor, comenteaza AFP, preluata…