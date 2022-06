Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat ca statele membre ale Uniunii Europene se vor afla la summitul din 23-24 iunie in fata unei ''decizii istorice'' cu privire la eventuala candidatura a Ucrainei in vederea aderarii tarii la UE.

- Romania de acord cu noi sanctiuni pt Rusia-privind importul de petrol+gaze Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. România este de acord cu al saselea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei, care priveste importurile de petrol si gaze. Anuntul a fost…

- Kievul a completat un chestionar ce va constitui un punct de plecare pentru ca Uniunea Europeana sa decida cu privire la aderarea Ucrainei, a declarat Ihor Jovkva, adjunctul sefului Oficiului presedintelui Volodimir Zelenski, transmite Reuters.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i a…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a inmanat chestionarul presedintelui Zelenski in timpul vizitei sale la Kiev din 8 aprilie, promitand un start mai rapid in cazul eforturilor Ucrainei de a deveni un membru al UE in urma invaziei ruse."Astazi pot spune ca documentul a fost completat…

- Ucraina aproape a incheiat completarea raspunsurilor la chestionarul privind aderarea la Uniunea Europeana, document transmis de presedinta Comisiei Europene in timpul unei vizite recente la Kiev, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un mesaj video difuzat vineri seara, relateaza…