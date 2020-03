​Ursula von der Leyen: UE va acorda asistenţă Greciei pentru a opri imigraţia Grecia va primi rapid asistenta din partea Uniunii Europene pentru a putea limita afluxul de imigranti, a declarat marti Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, în cursul unei vizite la frontiera Greciei cu Turcia.



"În urmatoarele zile si saptamâni, vom lucra pentru a ne asigura ca furnizam asistenta de care este nevoie. Nu este vorba de o problema care trebuie gestionata doar de Grecia. Este responsabilitatea întregii Europe", a declarat Ursula von der Leyen, potrivit agentiilor Reuters si DPA, citate de Mediafax.



"Cei care încearca…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

