Uniunea Europeana intenționeaza sa interzica exporturile de produse de lux catre Rusia, pentru a da „o lovitura elitei rusești”, in cadrul noilor sanctiuni decise impreuna cu tarile din G7, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP. „Cei care susțin mașinaria de razboi a lui Putin nu ar trebui sa poata profita de stilul lor de viața somptuos, in timp ce in Ucraina cad bombe asupra unor persoane nevinovate”, a transmis Ursula von der Leyen intr-un comunicat. Noua sancțiune, daca va fi concretizata, ar putea afecta, in mod special industria de lux franceza…