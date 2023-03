Stiri pe aceeasi tema

- „Uniunea Europeana nu va accepta niciodata ca Rusia sa-i amenințe securitatea, a spus marți președintele Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen, intr-un discurs in fata Parlamentului canadian vizand consolidarea sprijinului pentru Ucraina, potrivit AFP. Intre timp, președintele american Joe Biden și…

- Petrolul rusesc continua sa ajunga la cumparatorii din intreaga lume. Dar chiar si cei care isi petrec zilele urmarind miscarile navelor peste oceane cu greu reusesc sa afle exact cine il transporta, relateaza CNN. Pe masura ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei s-au intensificat in urma invaziei…

- Statele Unite intentioneaza sa anunte, vineri, un ajutor de 250 milioane de euro pentru consolidarea infrastructurii energetice a Ucrainei, in contextul atacurilor rusesti, precum si un ajutor de 300 de milioane de dolari destinat Republicii Moldova, pentru a ajuta Chisinaul sa isi reduca dependenta…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Rusia va construi 25 de inchisori in regiunile anexate ale Ucrainei, aproape jumatate urmand sa fie in regiunea Donețk. Guvernul rus a insarcinat autoritatile sa construiasca 25 de colonii penitenciare in regiunile anexate din Ucraina, a relatat, miercuri, monitorul oficial al parlamentului, Parlamentskaia…

- Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat, luni seara, Biroul prezidential din capitala Ucrainei. Schimbarea a fost anuntata dupa conversatia telefonica care a avut loc luni intre presedintele ucrainean,…