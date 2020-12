Ursula von der Leyen: Trecem printr-un moment emoționant de unitate Startul iminent al campaniei de vaccinare anti-COVID in Uniunea Europeana a fost descris de Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, ca „un moment emoționant de unitate”. „Vaccinul este pus la dispozitie in acelasi timp tuturor tarilor UE. Iar oamenii vor incepe sa se vaccineze la Atena, Roma, Helsinki, Sofia, alegeti voi. Vaccinarile ne vor ajuta sa ne revenim la viata normala, incet-incet”, a postat Ursula von der Leyen pe social media. Von der Leyen i-a indemnat totodata pe cei 450 de milioane de locuitori ai UE sa mentina masurile de precautie pentru a preveni raspandirea pandemiei. Sefa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

