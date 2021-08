Ursula von der Leyen:Trebuie sa avem o strategie in avans, nu sa asteptam ca afganii sa ajunga la frontierele externe ale UE

Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen a admis ca situația din Afganistan este o tragedie pentru poporul acestei țari și un regres serios pentru comunitatea internationala.”Este o situatie dificila, o situatie foarte confuza, care se schimba in fiecare ora. Dar am reusit deja sa evacuam personalul UE si am adus acum…

- Uniunea Europeana trebuie sa le asigure afganilor cai sigure spre azil si sa aiba o strategie de raspuns in avans, nu sa astepte pana cand refugiatii vor ajunge la frontierele externe ale blocului comunitar, a declarat Ursula von der Leyen, intr-un interviu pentru dpa publicat vineri. Intrebata…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri cadrul legislativ privind schimbarile climatice, care e menit sa ajute blocul comunitar sa-și atinga obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu 55% pana in 2030 și de a deveni neutru in materie de carbon pana in 2050. „Actuala economie bazata pe combustibili fosili…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), in calitate de membra a Asociației Camerelor de Comerț Europene (EUROCHAMBRES), susține pe deplin declarația comuna lansata de AmCham, EUROCHAMBRES și alte organizații europene de susținere a mediului de afaceri, cu ocazia Summit-ului UE-SUA, care…

- Uniunea Europeana va acorda un ajutor umanitar de 250 milioane de euro destinati 'luptei impotriva foametei' in Africa, Afganistan si Venezuela, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, inaintea summitului G7, transmite AFP. Aceasta contributie raspunde unui apel…

- Comisia Europeana a anunțat ca Moldova, țara care nu aparține de blocul european, va primi din partea UE un pachet de recuperare economica ”fara precedent” de 600 de milioane de euro intre 2021 și 2024 pentru a ajuta-o in vederea redresarii economice dupa pandemia de coronavirus și pentru a promova…

- „Salut decizia Romaniei de a infiinta acest centru. Este o decizie utila si necesara. Ma bucur de asemenea ca acest centru international nu este oferit exclusiv relatiei cu NATO, ci acestui parteneriat strategic indispensabil intre NATO si UE. In urma cu cateva luni, secretarul general Jens Stoltenberg…

- UE a aprobat modelul certificatului de sanatate cu care se va calatori in Europa. Liderii celor 27 de tari membre ale Uniunii Europene au aprobat, aseara, la Consilul Extraordinar, desfasurat timp de doua zile, la Bruxelles, certificatul de sanatate care ar trebui sa permita redeschiderea frontierelor…