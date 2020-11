Uniunea Europeana este nerabdatoare sa inceapa cooperarea cu noul presedinte al SUA, Joe Biden, in probleme precum combaterea pandemiei sau a schimbarilor climatice si spera ca summitul G20 de la sfarsitul acestei saptamani va fi „un nou inceput pentru multilateralism”, potrivit presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de agentia EFE. „In timp ce Statele Unite, pana in prezent, au refuzat sa se angajeze in aceste chestiuni, acum sunt foarte incurajata ca situatia se va schimba odata cu noul presedinte ales”’, Joe Biden, a mai spus sefa executivului comunitar, vorbind la o conferinta…