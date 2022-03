Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri seara, cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discutiile fiind centrate pe situația de securitate in Ucraina și gestionarea fluxului de refugiați din aceasta țara. “Vizita la București a domniei sale confirma solidaritatea și dorința…

- Președintele Klaus Iohannis a scris, duminica, pe Twitter, ca țara noastra va suplimenta ajutorul umanitar dar și pe cel militar trimis in Ucraina. „Romania se alatura partenerilor in sprijinul noilor sancțiuni, pentru a consolida și mai mult raspunsul nostru comun la invazia Rusiei in Ucraina. Sprijin…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale, Romania beneficiind de cele mai ample garanții de securitate posibile, intrarea in NATO și UE, parteneriatul strategic cu SUA. „Din pacate, in aceasta dimineața, Federația Rusa…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru Agerpres, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa ședința CSAT, in care a fost analizata situația tensionata de la granița cu Ucraina, ca Romania trebuie sa se asigure ca este pregatita pentru orice scenariu posibil. Insa, țara noastra, ca membru al NATO, se bucura in prezent de toate garanțiile…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o ”videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni, luni la ora 20:00 GMT, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Președintele american va avea discuțiile cu presedintele Comisiei…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, luni, ca executivul european vrea sa acorde Ucrainei un nou pachet de ajutor financiar pentru a depași ”criza creata de acțiunile agresive ale Rusiei”. Prima tranșa va fi de 1,2 miliarde de euro – imprumuturi și granturi nerambursabile,…