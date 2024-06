Stiri pe aceeasi tema

- Liderii UE se reunesc, luni, la Bruxelles pentru a discuta inclusiv despre viitorul președinte al Comisiei Europene, președintele Consiliului European și șeful politicii externe. Se așteapta ca aceștia sa ajunga la o decizie informala luni, inainte de a incheia acordul in cadrul urmatorului summit al…

- Liderii din Uniunea Europeana se reunesc, neoficial, luni, pentru prima data dupa alegerile europarlamentare si par aproape de un consens privind impartirea functiilor de conducere de la Bruxelles, incepand cu un nou mandat pentru Ursula von der Leyen ca sefa a Comisiei Europene, relateaza Reuters.

- Lupta politica pentru posturile de conducere ale UE incepe saptamana aceasta la Bari, unde liderii Franței, Germaniei și Italiei se vor intalni cu Ursula von der Leyen pentru prima data de cand partidul sau de centru-dreapta a caștigat alegerile pentru Parlamentul European. Potrivit Financial Times,…

- Atacatorul șefei guvernului danez, Mette Frederiksen, este un barbat in varsta de 39 de ani, al carui nume nu a fost dat publicitații și care va fi prezentat sambata dupa-amiaza in fața unui judecator pentru o audiere preliminara. Agresiunea asupra premierului a avut loc vineri seara tarziu, in centrul…

- Turneul European al președintelui Chinei (in Franța, Serbia și Ungaria) a aratat inca o data cum Uniunea Europeana latra, in timp ce statele membre (chiar cele mai importante – Franța și Germania) se gudura pe langa gigantul economic in relație cu care UE a avut un deficit comercial de peste 300 de…

- Aflat in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani și intr-un context internațional complicat, președintele chinez Xi Jinping s-a intalnit, luni, la Paris cu Emmanuel Macron, președintele Franței, dar și cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Adevarata miza: instituirea unor ”reguli…

- Totuși, fostul președinte spune cu nu ar mai vota-o pentru inca un mandat in funtea Comisiei Europene pe Ursula vor der Leyen , apreciind ca aceasta a avut o activitate slaba, in special in perioada pandemiei de coronavirus, relateaza HotNews.ro.„Rusia nu trebuie sa ajunga la gurile Dunarii”„Ucraina…

