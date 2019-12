Ursula von der Leyen a preluat duminica oficial functia de presedinte al Comisiei Europene, iar Charles Michel si-a inceput mandatul de presedinte al Consiliului European, in cadrul unei ceremonii la care au participat si alti noi lideri ai institutiilor europene, relateaza AFP si DPA. "Este responsabilitatea noastra fata de copiii nostri sa le lasam o Uniune mai puternica decat cea pe care am mostenit-o", a declarat Ursula von der Leyen, in prezenta presedintelui Parlamentului European, David Sassoli, a noii presedinte a Bancii Centrale Europene Christine Lagarde si a lui Charles Michel. Europa…