Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez Andrzej Duda a apreciat marti ca chestiunea reformelor judiciare poloneze de care Comisia Europeana a conditionat deblocarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Poloniei este ''rezolvata'', in pofida recentelor declaratii in sens contrar date de presedinta…

- Liderii Grupului celor Sapte s-au angajat duminica sa stranga 600 de miliarde de dolari, sub forma de fonduri private si publice, in decurs de cinci ani, pentru a finanta infrastructura necesara in tarile in curs de dezvoltare si pentru a contracara proiectul chinez O Centura un Drum, de mai multe…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a declarat in cadrul unei conferinte de presa alaturi de presedintele Consiliului European, Charles Michel, si de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca decizia de astazi de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de candidat la UE trimite…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al Partidului National Liberal PNL , a avut mai multe intalniri bilaterale cu oficiali europeni, luni, 1 iunie, in marja Congresului PPE de la Rotterdam, informeaza, miercuri, PNL. Astfel, el s a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu…

- Treisprezece tari din UE, printre care și Romania, se opun declansarii unei proceduri pentru schimbarea tratatelor europene, dorita de Parlamentul European, presedintele francez Emmanuel Macron si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a face Uniunea mai eficienta. Emmanuel Macron…

- Uniunea Europeana recunoaște dificultațile asociate impunerii unui embargo asupra livrarilor de petrol rusesc. Despre aceasta a declarat președintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, la un eveniment al Frankfurter Allgemeine Zeitung, transmite RIA Novosti. Potrivit acesteia, statele membre…

- Un proiect de embargou asupra petrolului și produselor petroliere, eșalonat, dar total pana la finele acestui an, a fost prezentat in Parlamentul European de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Concret, proiectul prevede oprirea treptata a achizițiilor europene de petrol, de-a lungul…

- Beijingul, care raporteaza zilnic zeci de cazuri noi de Covid-19, testeaza in masa locuitorii pentru a evita o izolare similara cu cea impusa in Shanghai in ultima luna. Restaurantele capitalei au fost inchise, ca si unele blocuri de apartamente. Pretul titeiului Brent a scazut cu 2,04 dolari sau cu…